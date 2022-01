La mujer que pasea con Urgangarin es de Vitoria y fue Miss Álava

Las imágenes de Iñaki Urdangarin paseando por las playas de Bidart , una localidad del País Vasco francés, han causado un gran revuelo social y mientras que su hijo Pablo aseguraba que “son cosas que pasan” , un medio local de la región, Noticias de Álava, ya ha puesto cara y origen a la mujer que acompaña al exduque de Palma en su paseo romántico. Las fotografías fueron tomadas el pasado 11 de enero , día en el que Iñaki no acudió al despacho de abogados en el que trabaja, y la mujer que le acompaña es una joven de Vitoria que fue nombrada Miss Álava hace unos años.

Son todavía muy pocos los detalles que se conocen sobre la relación que el deportista mantiene que dicha joven, pero sus entorno más cercano ha negado que entre ellos exista ninguna relación familiar como ha asegurado en el plató de ‘Ya es mediodía’ Nacho Galán “El entorno en el que se mueve Iñaki Urdangarin en Vitoria no reconoce a esa mujer… No es prima suya, no es de su entorno”.