Isabel Rábago, sobre Rocío Flores: “Se sigue posicionando al lado de su padre”

Tras ver las primeras imágenes de Rocío Flore s tras la emisión de los capítulos 2 y 3 de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ y saber que supuestamente se ha puesto en contacto con su madr e para favorecer una renconciliación, Isabel Rábago se ha mostrado muy sorprendida y ha asegurado que esa no es la información que ella tenía: “No entiende muchas cosas de las que hace su madre y se posiciona al lado de su padre” .

Isabel Rábago se ha mostrado muy sorprendida al saber que los medios de comunicación aseguraban que Rocío Flores había escrito un mensaje de reconciliación a su madre Rocío Carrasco porque a ella le habían dicho que seguía estando 100% del lado de su padre : “Me choca con la información que me han dado de cómo ha recibido Rocío Flores la emisión del programa”. Al parecer, Rocío Flores ve cada domingo los nuevos capítulos de la docuserie que protagoniza su madre y “ No entiende muchas cosas de las que hace su madre y se posiciona al lado de su padre”.

La periodista ha asegurado que le han dado muchos más detalles de cómo está siendo la reacción de Rocío “Me verbalizan muchas más cosas”, pero que no las puede hacer públicas. Respecto a cómo le habrá sentado a Rocío Carrasco el cariñoso mensaje que Rocío le ha mandado a Olga Flores en sus redes sociales, Isabel Rábago cree que a Carrasco esas cosas ya no le hacen daño “Creo que ya no le afectan, está muy trabajada en ese sentido”.