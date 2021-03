Mar Torres , la que fuera novia de Froilán , se ha convertido en los últimos meses en un gran personaje del papel cuché. No solo por haber mantenido una relación con el nieto del rey emérito, que duró seis años, sino que también ha sido noticia por varios temas.

Hace unas semanas apareció en sus redes completamente destrozada después de que muchos 'haters' se metieran con ella por haber posado en ropa interior, "no hay que atacar a la gente así, tenemos corazón y cabeza, hacéis daño a la gente", contaba muy dolida por estas críticas. Y ha mostrado la otra cara de Instagram: “Aunque todo parezca bonito, os juro que no lo es”, decía.

También hizo público en sus redes lo que le sucedió tras un idílico fin de semana con amigos. De vuelta a Madrid comenzó a discutir con uno de ellos, este paró a 70 kilómetros de la capital y la dejó tirada en una gasolinera, "ese no es un amigo, es basura".

Polémica con la vacunación de las infantas

Mar Torres ha querido opinar sobre la vacunación de su exsuegra la infanta Elena, sin querer meterse en muchos jardines, lo ha dejado en "me parece estupendo", ha dicho. Y ha añadido, "en eso no me voy meter, pero ellas se tienen que vacunar, eso está claro".