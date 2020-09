Efrén Reyero respondió a una de las preguntas del poli con tanta sinceridad que dejó a todos los presentes asombrados. Aseguró que no estaba enamorado de su chica : “La quiero, tengo mucha ilusión, pero mentiría si dijera que a día de hoy estoy locamente enamorado ”. A pesar de estas palabras, Marta López ha dicho en ‘Ya es mediodía’ que no fue esta frase la que más la molestó, sino que hubo otros detalles que la hicieron salir con “una sensación agridulce”. " Él no está enamorado ni yo tampoco ", ha asegurado. Aun así, se excusa diciendo que “la culpa” de sentir lo que sintió es solo suya, no de Efrén.

Una de las preguntas a las que tuvo que responder Efrén fue si se había acercado a Marta López para volver a adquirir notoriedad. Él dijo que no y el polígrafo le dio la razón. Además, la colaboradora del ‘Fresh’ tampoco tiene dudas sobre ello: “Si yo pensara eso no habría estado con él ni un día. La que no se ha mostrado tan conforme ha sido Rosa Benito: “Efrén era un personaje que estaba muerto y enterrado y ahora que sale contigo ha revivido. Me quedé con la sensación de frío y de que es una persona que lo tenía todo calculado. Me dio pena cómo se portó contigo”. Además, los presentes en la mesa han dicho que el caché de Efrén (por ejemplo, de cara a una hipotética participación en ‘Supervivientes’) sube enteros si está con Marta.