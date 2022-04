Jada Pinkett Smith da la espalda a su esposo tras su ingreso en un centro especializado: “Exageró todo”

“ Nunca dije que necesitaba protección suya, fue en el fuego del momento y él fue quien exageró todo , pero yo no lo hice ni lo habría de ninguna manera”, son las palabras con la que ha roto su silencio Jada Pinkett Smith sobre la polémica desatada por la bofetada que su marido Will Smith , le propinó al presentador de los Óscar 2022, Chris Rock.

Según la revista para la que ha hablado, Jada asegura que no necesita ser protegida por su marido y que no está enfadada con él, pero sí parece haberle dado la espalda y no estar de acuerdo en que es metiera en problemas por defenderla.