Las primeras imágenes de Belén Esteban tras su operación: regresa al hospital para una revisión

Belén Esteban no lo está pasando nada bien , según su marido y gran apoyo, Miguel, continua muy desanimada y afectada por las consecuencias de la fatal caída que sufrió en el plató de ‘Sálvame’. Todavía sin ánimo y sin ganas de hablar con los medios, l as cámaras han sorprendido a la copresentadora abandonando su domicilio para acudir a una revisión médica.

Belén no tenía ganas de atender a la prensa y no ha dudado en taparse el rostro con sus manos para que no le pudiéramos ver la cara. Recordemos que Belén salió hace dos días del Hospital de la Luz en el que ha estado ingresada más de una semana y continua con fuertes dolores en la pierna.