Rosa Benito desmiente a Amador Mohedano: “Yo a ti no te tengo manipulado, no te he tenido nunca, jamás”

Rosa Benito asegura que Amador Mohedano estaba esperando a que saliera: “¿Por qué no me saludó él a mí?”

Rosa Benito niega que le pidiera a Amador Mohedano que no fuera al ‘Deluxe’: “Le dije que no era el momento”

Tras años separados y por primera vez en televisión tras su divorcio, los caminos de Amador Mohedano y Rosa Benito se cruzaron de nuevo en los pasillos de Mediaset el pasado viernes. Sin embargo, su encuentro fue más que fugaz y lanzó todo tipo de rumores sobre la realidad de su relación. ¿Tiene Rosa manipulado a Amador? ¿Por qué no quiso saludar al padre de sus hijos? ¿Le pidió que no fuera al ‘Deluxe’?

Rosa Benito estaba muy enfadada con todo lo que se había dicho sobre ella y sobre los motivos que le habían llevado a no saludar a su exmarido ante las cámaras, pero ha querido ir poco a poco y no calentarse más de lo necesario. “A mí lo que me parece muy fuerte es que digan que tengo a Amado coaccionado. A mí me cuentan, cuando yo salgo de aquí, tengo a una cámara aquí (se señala) y empiezan a hacerme preguntas… El que sabe que tienes una luz y vas cegada, no ves nada y a él le tienen parado esperándome…”, ha comenzado a explicar Rosa antes de lanzar la gran pregunta “¿Por qué me echan a mí los perros? ¿Por qué no me saluda él a mí?”.

Y es que Rosa “No entiendo que me echen las culpas a mí cuando a él lo tienen parado esperándome a mí…”. Rosa sabía que algo le tenían preparado y decidió salir por otra puerta, detalle que hizo que no se cruzara de frente con el padre de sus hijos. Pero sobre todo, Rosa Benito ha querido dejar claro que ella no tiene manipulado y coaccionado a nadie “Yo a ti no te tengo manipulado, no te he tenido nunca, jamás, cómo sé que ves todos los programas, en mi vida… Te voy a decir más… No, no quiero, que me caliento”.