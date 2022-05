Rosa Benito, sobre la exclusiva de Olga Moreno: “La docuserie no destruye su familia”

A Rosa Benito le parece fenomenal que Olga Moreno dé su versión de los hechos y le parece muy respetable todo lo que ha dicho, pero tiene claro que ni su sobrina ni su docuserie tienen la culpa de que su matrimonio con Antonio David se haya roto . La ex mujer de Amador Mohedano y experta en rupturas tras ‘Supervivientes’, le ha recordado que fue un infidelidad de su marido lo que acabó con un matrimonio que ya no estaba bien “David se ha enamorado de otra señora y es lo que ha llevado a esa ruptura”.

Marta López, amiga de Olga Moreno, ha querido puntualizar que la ganadora de ‘Supervivientes’ no había querido decir eso “Olga se refiere que a su llegada de ‘Supervivientes’ se encuentra a una familia rota” y a un marido que no podía quererla “Luego hemos visto que no estaba tan destrozado porque se ha visto que podía querer a Marta y no a Olga”.