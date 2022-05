Alba Carrillo tiene la versión de Rocío Carrasco: “Marta está siendo un soldadito de Antonio David”

Tras mantener una conversación con Rocío Carrasco y tan solo unas horas antes de que la hija de Rocío Jurado nos dé su versión de la famosa llamada en ‘Sálvame’ , Alba Carrillo ha confirmado que Marta no habló directamente con Rocío, que esta se estaba tomando a broma el asunto, pero que el sentido del humor ya se le ha terminado “va a ser muy contundente” .

Alba Carrillo ha comenzado el Fresh asegurando que había hablado con Rocío Carrasco y que jamás cruzó una palabra con la nueva novia de Antonio David Flores. Al parecer, Rocío no quería entrar al trapo y se estaba tomando el asunto con humor, pero ya ha llegado a su límite “Niega haber hablado con Marta… Era una comida distendida entre amigos y el que transmite un mensaje es Luis Pliego… Rocío se lo estaba tomando a broma hasta que Marta habla de la reapertura del caso… Esta tarde va a ser muy contundente” .

Alba no entiende la actitud de Marta Riesco “Por qué le tiene tanto miedo a Olga y con Rocío que no le ha hecho nada, va a por ella” y está convencida de que todo es una estrategia del ex Guardia Civil “Ella está siendo el soldadito de Antonio David, para que la hago caso que la tenía bloqueada…”.