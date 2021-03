En ‘Ya es mediodía Fresh’ se habla del mundo del corazón y ahora también de comida. Sin embargo, toda la atención del concurso alimenticio que han protagonizado Jorge Pérez y Rosa Benit o, quien por cierto ha demostrado no saber mucho de comida saludable , se la ha llevado la presentadora Sonsoles Ónega , al enseñar un truquito para estar más alta ante las cámaras.

Sin previo aviso, las cámaras han mostrado los pies de Sonsoles subida a un taburete para parecer más alta “¡Qué fuerte! Sois lo peor” , ha exclamado la presentadora al ver el plano de sus pies. Sin embargo, Sonsoles es una mujer valiente, sencilla y bellísima , mida lo que mida, y no ha dudado en ponerle un poquito de sentido de humor a la situación y ser ella misma la que enseñara su truco . “Miguel Ángel Nicolás y Carla Sánchez son muy altos y es para que los espectadores no se distraigan con mi altura ”, ha asegurado entre las risas de sus compañeros y colaboradores de programa.

Sonsoles Ónega, muy preocupada por Rosa Benito: “Sabes muy poco de comida saludable”

¿Qué fruta contiene más cantidad de Vitamina C: Papaya, kiwi,fresa o naranja? ¿Qué tiene más azúcar un refresco o un zumo de naranja? ¿Cuál no es fruta tomate, aguacate, fresa, pomelo o kiwi? ¿Hay que tomar la fruta con piel que es donde están las vitaminas? Son algunas de las preguntas a las que Rosa Benito no ha sabido contestar correctamente y que han preocupado a la presentadora.