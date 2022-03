Ana María Aldón se transforma cuando le preguntan por su cuñada Conchi: “No te voy a comentar absolutamente nada de ella”

24 horas después de que se quedara perpleja ante la intervención en directo de su cuñada Conchi en el programa en el que colabora, Ana María Aldón ha dejado claro a la prensa que sobre ella no se va a volver a pronunciar. Sin embargo, hay imágenes que hablan más que mil palabras y la cara de la mujer de Ortega Cano lo ha dicho todo .

Ana María Aldón se ha mostrado sonriente ante la prensa y ha asegurado que todo estaba bien en su casa. No ha dejado claro si había tratado el tema con el maestro, pero sí que no había ningún tipo de problemas. Ana estaba sonriente y aunque no ha respondido a las preguntas se ha mostrado amable.