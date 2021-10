Sonsoles Ónega despide emocionada a José Araque: “Te vamos a echar mucho de menos y lo sabes”

“Quédense con esta imagen porque va a ser la última que vean de Araque en ‘Ya es mediodía’, no le despedimos, se va él. Empieza un nuevo proyecto profesional y queremos desearle toda la suerte del mundo. Lo has dado todo, te has dado a este programa y solo tenemos palabras de agradecimiento y cariño, Araque”, así nos han anunciaba Sonsoles Ónega el adiós del reportero y conseguía que él se quedara sin palabras de la emoción “Gracias, ahora es cuando no me salen las palabras y que me quede yo callado, es complicado”.