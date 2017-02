'Amores que duelen' (T03xP02) COMPLETO

"Me castigaba porque yo no era buena", así explica Macarena lo peor del día a día al que estaba sometida. Su marido le obligaba a dormir en el patio de su casa, se ocultaba entre las sillas para que sus vecinos no la vieran y sus hijos le lanzaban mantas a escondidas. Con tal de no sufrir los abusos sexuales de su por entonces marido, prefería dormir en el baño: "Puso un jarrón de cerámica en la puerta del baño para que no pudiera salir". Macarena, de 47 años, sufrió maltrato por parte de su marido durante los 23 años, un mes y cuatro días que duró su matrimonio.