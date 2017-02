La madre de Macarena murió sabiendo que maltrataban a su hija en secreto

Uno de los tipos de maltrato a los que estuvo sometida Macarena fue el social. Su exmarido se encargó de separarla de sus amigos, de su familia... De sus padres. Mientras Macarena sentía vergüenza por el fracaso de su matrimonio y ocultaba la realidad, su madre intuyó que estaba siendo maltratada. Desgraciadamente no se lo pudo contar en vida: "Nunca me voy a perdonar haber cedido a que él me separase de mis padres y haberlos perdido. No se lo voy a perdonar nunca."