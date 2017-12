Conoce el Reishi, el hongo de la eterna juventud

Hoy quiero hablaros de un nuevo súper alimento que he incorporado a mi dieta y que hasta hace poco no conocía: el hongo reishi . Lo he hecho, por supuesto, al habérmelo recomendado el nutricionista, y quiero contaros de qué se trata y qué beneficios tiene. Como os digo, es un hongo (Ganodema Lucidum) que, si bien la medicina occidental lleva algunas décadas estudiándolo, es un elemento común en la medicina tradicional china ya que posee muchas propiedades. Es rico en polisacáridos y minerales, como el hierro, el magnesio, el potasio o el calcio, además de poseer vitaminas del grupo B, aminoácidos esenciales y esteroles naturales .