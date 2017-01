En espera de que llegue la tormenta

La casa rural parece la casa de la pradera. Tranquilidad absoluta ayer, con pequeñísimos sobresaltos, como el amago de desmayo de Irma Soriano o en el enfado de Tutto en la radio. Lo demás sigue como siempre, Aly cantando musicales en el jardín, Aless metiendo un poco de mierda allá donde puede e Ivonne reclamando cariño y atención. Es la calma previa a la tormenta. Ya está confirmado que esta noche entra en la casa Aída Nízar, la elegida de Dios antes de que fuera Mayte Galdeano. No me cabe duda de que la casa no volverá a ser como hasta ahora, por muy desentrenada que entre Aída después de los años de obligado exilio televisivo.

De momento sabemos que Aída entra entre los clientes, aunque la audiencia podremos decidir que esté entre los sirvientes. Y nadie dice a ciencia cierta si se va a quedar o no. Va a ser un revulsivo necesario. El casting es perfecto, pero nada hacía prever que se acostarían antes de las dos de la mañana. Hasta las personalidades más fuertes y complicadas parecen sedadas, como absorbidas por un buen rollo generalizado. Está claro que el buen rollo es pretendido, solo que no tanto. Entre la convulsa vida que proporcionaron a la casa algunos concursantes de GH 17 y la inquietante parálisis de ahora hay demasiada diferencia.

Aprovecho ahora que todavía reina la calma en la casa de Guadalix, temporalmente convertida en casa rural con inquilinos, para echar un vistazo a lo que cuentan los concursantes en sus blogs. Unos blogs que se llenarán pronto de lamentos por culpa de la nueva habitante. Es interesante ver la perspectiva de los concursantes desde dentro. Sus prioridades, aquello en lo que se van fijando, las conclusiones que sacan. Emma, por ejemplo, cree que Aly no tiene opción ninguna con Marco. En eso creo que coincide con la americana. Las razones de Emma son estas: “Ayer Marco hablando de su chica Aileen (creo que se escribirá así) se emocionó y le vi los ojos más húmedos y me dio mucha ternura. ¡Qué mono este chico! Creo que Alyson no tiene posibilidades, pues él se acuerda de su novia. Aly lo sabe. Y es que el amor cuando es de verdad es maravilloso”.

Advierto que hago ligeras correcciones en los textos, más que nada para colocar tildes perdidas. Y no, creo que el nombre de la novia de Marco no se escribe así. Lo otro que sabemos gracias a Emma es que el pan de fabricación casera está siendo un fracaso. “Ahora probe un poco y es como si hubiera dado un bocado a una piedra”, dice Emma. Lástima, porque Ivonne le dio una buena tunda de puñetazos a la masa. Algo debió fallar en el proceso. Yo intenté una vez hacer pan y constato que no es fácil. El que más escueto escribe es Aless. Ante la amenaza de expulsión de Elettra la semana pasada Aless hacía este pedazo de esfuerzo para convencer a la audiencia de que no debía salir:

“HOLA BEBÉS !!!! HELLOWIS !!!! OS SUPER PIDO PORFIS PLEASE QUE ELETTRA SE QUEDE EN LA CASITA !!!! ES EL HURACÁN DE LA FELICIDAD & LA SUPER ARCHI AMOOOO !!!! SHE IS THE BEST !!!! OS ESCRIBO LUEGUITO SOBRE MI CUMPLE !!!! OS SUPER ARCHI AMOOO FOREVER !!!!”.

Pido perdón por las mayúsculas. Bueno, y por los “hellowis” y demás. Por eso no voy a animar a Aless a que escriba más seguido, ni más largo. Sabemos que es consciente de que deja pasar demasiado tiempo entre un escrito y otro. Lo decía en la última entrada de su blog: “Oseaaaaaa el blog llevaba sin funcionar tipo 4 dias !!!!”. Tipo cuatro días. O sea. No deja de resultar llamativo que alguien como Aless Gibaja, aparentemente tan superficial, sea el gran amigo de Daniela Blume en la casa. Daniela es todo lo contrario. Está pasada de rosca de lo profunda y trascendental que aparenta ser. No digo que esto sea malo, simplemente lo veo así.

Daniela fue mi gran favorita en su edición de Supervivientes. Pocas veces he lamentado tanto que no ganase un concursante. Esto demuestra que no tengo nada contra ella. Ninguna predisposición negativa, sino más bien todo lo contrario. La pareja que hizo con Cuca García Vinuesa en Cayos Cochinos me pareció tan maravillosa como insólita. E irrepetible. Sin embargo, en Guadalix me carga su obsesión por contar historias de los sobrenatural que claramente no domina. Habla de oídas, pretendiendo hacer creer todo lo contrario. Creo que es eso lo que más me ha distanciado de esta concursante.

Daniela se ha convertido en máxima defensora de Tutto. Anoche el cantante tuvo una reacción extraña en la radio, enfadado porque creía que le habían medio obligado a sentarse allí y responder las preguntas de Daniela. Vi cara de pasmo en esta concursante y una gran generosidad respetando la salida de tono de su compañero e interesándose por aquello que le había podido inquietar. En momentos como este Daniela me gana. El caso es que en su blog ha pedido una vez más esta semana que no expulsemos al canario: “Tenéis que ayudarme a que Tuto siga en la casa una semana más, a veces parece que no me escucha cuando le hablo, pero me hace bien tenerle cerca merodeando. Os sorprenderíais de los lazos extraños y fuertes que se establecen al estar compartiendo todos lo mismo. Aunque no hables demasiado con alguien puedes necesitarle en la convivencia”.

Sufro por la reacción de Daniela ante la entrada de Aída. Sospecho que está viviendo la experiencia con especial intensidad y sacando conclusiones positivas todo el rato. La entrada de la ex gran hermana puede desestabilizar demasiado a Daniela. “No poder escapar a ninguna parte empieza a tener sentido”, escribía en su blog. Y, claro, hay otras reflexiones muy del rollo de Daniela. Vamos con Blume en estado puro: “Mi trabajo aquí dentro, en este concurso, mi reto personal, es no escuchar a mi mente pase lo que pase. No estoy escuchándola en absoluto. Si habla o grita le bajo el volumen. La mente no es inteligente, solo la no-mente es inteligente”. Ya voy entendiendo más su relación con Aless, vivo ejemplo de “no-mente”.

Aly nos ha contado lo de la granja familiar, que atendían su hermana y ella solas. Sus padres nada, aunque fueron ellos los que tuvieron la idea de poner una granja en casa con cerdos, cabras, gallinas y ovejas. El objetivo es que las niñas se hicieran responsables. La familia no vivía de eso, su madre vende casas y su padre era carpintero. El primer otoño fueron a una feria a vender algunos ejemplares. La hermana de Aly sacó 1.500 dólares por dos cerdos y Aly se volvió con sus dos cabras. Le había dado pena venderlas. Explica más a continuación:

“Allí empezó mi obsesión con cabras. Tenía esas dos cabras durante mucho tiempo. Se llamaban Scamper (el macho) y Fawn (la hembra) y después de unos 3 años y algo Fawn tuvo dos bebés y les llamamos Harriet y Georgia. Era una friki yo de las cabras hasta dormía con ellas en el establo. Cogía mantas y almohadas y dormía en el suelo con ellas. ¡Jesus Christ! Me parecía todo súper normal hasta ahora mismo que lo estoy escribiendo. Dormía con mis cabras mascotas en el establo. Madre mía”. Y es que Aly es muy de dormir en el suelo. Ayer la descubrí tumbada en el del cuarto de lavado, y ha contado que en cierto trabajo reciente lo hacía en las salas de montaje de vídeo hasta que una responsable le echó una buena bronca. Es un pozo de sorpresas.

Tutto no pierde el tiempo y habla de Alonso. En realidad, pide que lo saquemos de la casa. Por su bien, claro está. Así lo cuenta: “Con respecto a lo que dijo Alonso no hagáis ni caso. El corazón nunca se equivoca. Cuando habla se suelen equivocar terceras personas, él y tú nunca. Si ustedes que estáis viendo todo, veis que de verdad lo está pasando mal ayúdenlo y sáquenlo de la casa para que este con su familia”. Alonso no le quita la razón a Tutto en su blog. Es de hace una semana, casi. Pero sigue valiendo. Para Alonso, solo él debería estar nominado esta semana: “Esta noche he sido nominado y creo que no ha habido en todas las ediciones de Gran Hermano una nominación más justa. Es más, esta semana solo debería haber un nominado y ese soy yo”.

Alonso pide perdón como si no hubiera un mañana: “Gracias a Emma, gracias a Irma, gracias a Gran Hermano y, por supuesto, pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón y con honda vergüenza a su familia, hijos, conocidos y a todo el mundo por las palabras que ayer vomite en este blog refiriéndome a ella”. Y continúa: “Os puedo asegurar que no son verdad y que ambas mujeres son un ejemplo no solo para mi sino para todo el mundo de lo que es ser un persona íntegra, noble y generosa. Espero que podáis perdonarme y os lo pido no con el fin de salvar mi trasero en este programa, todo lo contrario. Como yo mismo argumentaba mi error va más allá de este concurso y sinceramente os digo que no se si merezco seguir en él. Y perdóname mi amor si te he defraudado. Estoy profundamente avergonzado”. Vale, venga, perdonado.

Marco aprovecha para escribir en el blog cartas de amor. No está mal visto. “Ya pasaron 11 días desde cuando te abracé la última vez y me parecen 11 meses”, escribe el italiano. Puro sirope. Sus escritos son colecciones de frases de manual: “Eres mi pensamiento feliz. Eres parte de mí (…) El solo pensar que tú puedas estar solo un poco orgullosa de mi me llena de alegría, amore (…) Sueño con la hora de abrazarte y besarte otra vez, pero el imaginar que me apoyas con amor incondicional me da la fuerza para seguir adelante en este concurso lo más que pueda”. Y así todo el rato.

El contraste de Marco es Elettra: “A toda la gente que me ha hablado mal gracias porque me ha dado todavía más ganas de romper el mundo con mis solas manos, y segura que lo voy a hacer… Entonces, como esta tatuado en mi cuello: que se mueran de envidia”. Se amargó el sirope.

Hay más concursantes y más blogs, pero será para otro día.

Moleskine del gato

Esta noche tenemos una fiesta. Y es una fiesta VIP. Veremos entrar al huracán Aída. También una expulsión y nueva ronda de nominaciones. Además, un concursante tendrá el privilegio de nominar directamente a un compañero. Todo ello de la mano de Jordi González. No puede haber mejor plan.