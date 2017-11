Viernes 10 de noviembre: Carlota comienza a sembrar la duda sobre Hugo entre sus compañeros: "Es un falso"

11.00 Rubén y Miriam han pasado de no dirigirse la palabra en una semana a compartir sofá para dormir ¿Volveremos a verles más juntos todavía?

El personal se va poniendo en pie y Yang se lleva la primera reprimenda del día por parte de Mina. La pelirroja le reprocha que haya echado a lavar su toalla porque no estaba sucia y ahora no tiene con qué secarse.

14.00 Hugo opina que Miguel salió de la casa demasiado enfadado. Por otro lado, valora el gesto de Cristian F de no hablar con su abuela por teléfono para que no se llevaran los muebles del salón. Hugo le dio las gracias por ello.

Y mientras el personal raja de los que ya no están, Yang sigue a lo suyo: limpiar sin parar.

Maico le cuenta la discusión a Rubén. No le parece justo que Christian G le tache a él de egoísta cuando por ejemplo el del pelo largo contestó al teléfono durante la gala y él no . Además, no quiere que Christian le dé nada de su propia comida "si se raya tanto". Esto último lo escucha Christian, que vuelve a arremeter contra el italiano en tono elevado.