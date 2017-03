Cristina le quita las extensiones a Begoña

"No soy una humana más: soy artificial y adicta a las extensiones", así se ha presentado Begoña en su casting en la pasarela de 'Cámbiame'. La participante está harta de que la comparen con Ylenia, incluoso la han llegado a pedir fotos por la calle. Y ha asegurado que quiere cambiar porque no quiere que la vuelvan a llamar choni. Este argumento ha convencido a Cristina Rodríguez, la estilista la ha ayudado mucho con su nueva imagen y, además, ha conseguido que se quite las extensiones.