David Delfín, siempre presente en el hogar de Pelayo: "Mire donde mire, ahí estás"

"I will always cherish you" (siempre te querré). Ese es el mensaje que se puede leer en la caja de los plomos de la casa de Pelayo, escrito con las letras del logo de David Delfín.

El estilista de 'Cámbiame' acompaña la imagen con un bonito mensaje: "Has dejado tu huella en todas partes, incluso en la caja de los plomos de mi casa, así eras tú. Mire donde mire ahí estás, y aquí seguirás siempre David. Yo también will always cherish you".