El 'Cupido malo' habla de Donald Trump y ¿consigue un flechazo instantáneo?

No todos los cupidos son buenos y están dispuestos a flechar a los más románticos. El que ha llegado al plató de 'Cámbiame' va de negro con "ropa de los chinos" y asegura aparecer cuando hay un desamor. Confiesa que le ha ido mal en el amor y que va a tener que hacer como Donald Trump y su polémico muro, pues dice que todas sus novias se van fuera de España.

Más tarde ha tenido la oportunidad de poner fin a su mala racha en el amor y encontrar a su media naranja gracias a Natalia. La estilista ha improvisado y ha intentado emparejarle con Carla, una chica que se ha sometido a un cambio instantáneo. Pero la suerte parece no estar del lado de este diablillo.

El cambio del programa de hoy ha sido para Inma, una mujer luchadora con una bonita historia detrás. Conoció a Jaime cuando ambos eran adolescentes pero el destino les separó durante muchos años. Después de haberse casado por separado, sus destinos se cruzaron gracias a las redes sociales y ahora están juntos.

Pero esto no es suficiente para Jaime, que quiere dar un paso más en su relación con Inma. El novio de la participante decidió pedirle la mano durante la grabación del programa pero Natalia les interrumpió, pues quería que todos fueran testigos del momentazo que estaba a punto de suceder. La pedida de mano en la pasarela quizás no haya sorprendido a Inma pero esto no ha impedido que todos se emocionaran tras presenciar el "sí, quiero".