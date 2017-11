Analizamos los grandes interrogantes que nos deja el estreno de 'El accidente'

1) La doble vida de José Espada: Tras ver el primer capítulo, queda claro que el aparentemente perfecto José Espada no es quien dice ser (y lo más importante: quien su familia cree que es). Por un lado tenemos a un padre de familia atento y enamorado de su mujer, Lucía. Tiene una empresa exitosa con su hermano y, pese a los problemas cotidianos, les va muy bien.También tiene un hijo al que adora y que parece haber superado la grave enfermedad que le llevó a estar un tiempo en el hospital. ¿Por qué arriesgar todo esto?

Ella (todavía no conocemos su nombre) habla con José desde un hotel de una gran ciudad (probablemente Madrid). Los dos están inquietos por algo que ha ocurrido, pero que ya "está hecho". No hay vuelta atrás. ¿Qué es lo que se traen entre manos? ¿Tiene algo que ver con el accidente del camión que pertenece al poderoso Joao Ferreira?

2) ¿Es solo un romance lo que oculta o hay algo más detrás ? A tenor de la última escena del capítulo, queda claro que la aventura amorosa (que por lo visto en la primera escena de José, parece clara) no es el único motivo.

Aunque no sabemos por qué José está preso, seguro que no es por temas del corazón. Ha sido retenido en una zona desértica, parece que árabe y encerrado en una celda de condiciones infrahumanas.

4) ¿Qué negocios tiene José Espada con el cacique Joao Ferreira? ¿Son esos los que le han llevado a estar preso? Durante la conversación entre Joao y Juan, el hermano de José, el portugués le advierte de que va a tener que cuidar a partir de ahora de la familia de José "para que no les pase nada". Suena claramente a amenaza, aunque Juan parece no tener ni idea de qué es lo que hacía José por Joao ("este no sabe nada"). Por otra parte, ¿qué es la "mercancía" de la que habla?