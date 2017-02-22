'Exclusiva AR'
Bernad, a su salida de prisión: "Recibí presiones para retirar la acusación”
'AR' habla en exclusiva con hombre acusado de extorsionar a la Infanta Cristina
"La oferta que se me hizo venía de Miguel Roca"
“Ha habido un juego sucio contra Castro y Manos Limpias”
"Hay muchas posibilidades de que a Urdangarin se le rebaje la pena"
“Pensé que me iban a meter droga en el despacho”
22.02.17 | 10:11h. telecinco.es |
El hombre que fue acusado de extorsionar a la Infanta habla en exclusiva para ‘AR’ a su salida de la cárcel. ´¿Cómo ha recibido la noticia de la absolución de la Infanta? ¿Cómo ha sido su estancia en prisión? En su entrevista, el líder de Manos Limpias asegura haber recibido presiones y denuncia que hubo "un juego sucio subterráneo donde los perjudicados hemos sido el juez Castro y Manos Limpias"
"Yo nunca he pedido absolutamente ni un duro", comenta Miguel Bernad. El líder de Manos Limpias que ha cumplido ocho meses en prisión por chantajear a la infanta Cristina asegura en 'AR' que nunca habló con Miguel Roca, el abogado de la infanta Cristina que denunció un intento de extorsión por el caso Nóos. Bernard denuncia presiones en la entrevista. "La oferta que se me hizo venía de Miguel Roca", añade.
En su primera entrevista después de salir de prisión , el líder de Manos Limpias no cree que Urdangarin entre en prisión. “Como mucho entrara en prisión para quedar bien con los medios de comunicación, pero a los 15 días se le aplicará el tercer grado”, comenta. Además, recuerda las palabras de Rajoy adelantando que a la Infanta "le iría bien". por otro lado, Bernad asegura que tras esta sentencia el papel de la mujer en España ha quedado deteriorado. "No son mujeres floreros", dice.
Por último, Bernad confirma que Manos Limpias no recurrirá la sentencia porque "hay muchas posibilidades de que a Urdangarin se le rebaje la pena” y asegura que el sindicato se encuentra en suspensión de pagos y no tiene dinero para pagar las costas del juicio.
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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09:15
EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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13:25
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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15:10
FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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16:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
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18:00
REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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20:05
C.S.I. LAS VEGAS
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21:00
C.S.I. LAS VEGAS
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C.S.I. LAS VEGAS
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LOS 100
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LOS 100
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LOS 100
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LOS 100
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02:00
GRIMM
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GRIMM
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GRIMM
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GRIMM
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04:45
LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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13:40
CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:10
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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MOTIVE
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MOTIVE
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00:15
MOTIVE
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00:55
MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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LA TIENDA EN CASA
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'LA FAMILIA BÉLIER'
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DCINE: 'THE IMITACION GAME (DESCIFRANDO ENIGMA)'
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SIN RASTRO
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03:00
SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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01:10
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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01:35
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:00
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:25
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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02:50
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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03:35
INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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03:55
CONVÉNZEME
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04:25
CONVÉNZEME
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04:55
MALAS PULGAS
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05:45
MALAS PULGAS
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05:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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07:10
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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10:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:15
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:05
SUPERCOLECCIONES
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12:35
LOCOS DEL RECICLAJE
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:25
LOS REYES DE LA MADERA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:55
INKMASTER
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15:45
INKMASTER
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16:30
VETERINARIO AL RESCATE
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17:00
VETERINARIO AL RESCATE
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17:20
VETERINARIO AL RESCATE
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18:15
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:50
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:40
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS PACIENTES MÁS EXTRAORDINARIOS
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22:30
INKMASTER
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INKMASTER
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00:00
INKMASTER
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00:55
INKMASTER
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01:35
INKMASTER
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02:20
INKMASTER
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02:55
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:15
ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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00:00
INKMASTER
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INKMASTER
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01:35
INKMASTER
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INKMASTER
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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16:50
VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:50
CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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22:20
LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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00:05
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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00:35
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:05
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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01:35
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:00
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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02:40
RÍO SALVAJE
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03:10
RÍO SALVAJE
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03:45
DESAFÍO EXTREMO
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DESAFÍO EXTREMO
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