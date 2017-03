Portabales: "No fui un narco, sino una marioneta del poder... pregunten a Garzón"

En la segunda parte de la entrevista, Ricardo Portabales, el narco que delató a Laureano Oubiña asegura que fue "una marioneta del poder. "Ricardo Portabales Rodríguez no era un narcotraficante. Fue construido de la nada por cinco personas, pregunten a Garzón", dice. "Se ha construido a un arrepentido que no tenía por qué estar arrepentido", añade. Además, asegura que no tiene incoveniente en hablar con Oubiña tras la salida de prisión del narcotraficante gallego condenado en la operación Nécora.