La respuesta de Feliciano al 'Deluxe' de Alba: "El partido de mi vida ya lo he ganado quitándomela de en medio"

'Exclusiva AR'

Antonio Rossi cuenta la reacción del tenista al 'Deluxe' de Alba Carrillo “Cuenta unas mentiras tan absurdas que no tiene credibilidad” "No voy a consentir que siga intentando manchar mi imagen" "La gente se ha dado cuenta del tipo de persona que es" “El juicio del divorcio lo he ganado, al allanarse ha renunciado a todo”