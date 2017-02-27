'Exclusiva AR'
La respuesta de Feliciano al 'Deluxe' de Alba: "El partido de mi vida ya lo he ganado quitándomela de en medio"
Antonio Rossi cuenta la reacción del tenista al 'Deluxe' de Alba Carrillo
“Cuenta unas mentiras tan absurdas que no tiene credibilidad”
"No voy a consentir que siga intentando manchar mi imagen"
"La gente se ha dado cuenta del tipo de persona que es"
“El juicio del divorcio lo he ganado, al allanarse ha renunciado a todo”
27.02.17 | 12:36h. telecinco.es |
El periodista Antonio Rossi ha contado en exclusiva la reacción del tenista a la entrevista del 'Deluxe' en el que Alba aseguraba que Feliciano le propuso hacer tríos y operarse el pecho para salvar su relación. Además, el periodista cuenta el último movimiento legal de Feliciano respecto al divorcio que tienen pendiente.
“Alba ha quedado mal, ha hecho un mal papel y ha quedado como la que ha puesto a parir a Feliciano”. Así de tajante se ha mostrado Antonio Rossi sobre el ‘Sálvame Deluxe’ de Alba Carrillo en el que la modelo revela detalles íntimos de su relación con el tenista y la fría reacción de éste cuando ella precisaba de ayuda psicológica.
Rossi asegura que Feliciano López ha podido seguir parte de la entrevista que hizo Alba desde Acapulco y c uenta la reacción del tenista ante esta entrevista en la que Alba ha dejado muchos titulares. "Lo que ha visto le ha dado mucha pena. Dice que Alba hizo el ridículo, que es muy penoso acabar así y asegura que Alba cuenta unas mentiras tan absurdas que no tiene credibilidad", explica Rossi.
Según el tenista, su familia ayudadó en todo momento a la modelo e incluso le aconsejó a la modelo a varios especialistas para su tratamiento. "La gente se ha dado cuenta de qué tipo de persona es. El partido de mi vida ya lo he ganado quitándomela de en medio", ha afirmado el tenista a personas de su entorno.
Además, Rossi asegura que los abogados del tenista están estudiando si denuncian a la modelo: "Quiero estar centrado en lo mío y no dar bola a contestar, pero no voy a consentir que siga intentando manchar mi imagen", ha dicho López. Además, Rossi explica que Feliciano entiende que el juicio del divorcio lo ha ganado ya que "al allanarse, ella ha renunciado a todo" y adelanta que solicitará que Alba pague las costas del juicio.
Por último, el colaborador de 'AR' ha asegurado que a Feliciano le da pena la situación del hijo de Alba Carrillo. "Le quiere mucho y lo ha intentado ver poniéndose en contacto con Fonsi Nieto al marge de Alba", dice Rossi.
Todos los titulares que dejó Alba Carrillo en 'Sálvame Deluxe'
"Nunca ha sido un hombre muy fogoso", confiesa Alba Carrillo. La modelo comentó en la primera parte de la entrevista a Jorge Javier Vázquez que podía pasar temporadas largas sin tener sexo con el tenista. "Si comes cocido fuera es normal que no luego no quisieras ni una aceituna en casa", decía. Además, Alba aseguraba que se llegó a plantear que a Feliciano le gustaran los hombres y que él propuso hacer un trío y que se operara los pechos cuando Carrillo estaba recibiendo apoyo psicológico.
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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LOS SIMULADORES
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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SIN RASTRO
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:30
CAZAMARIPOSAS
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21:45
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:45
CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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00:30
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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LA TIENDA EN CASA
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MAJOR CRIMES
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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ELEMENTARY
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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05:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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07:15
FRANK DE LA JUNGLA
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08:05
FRANK DE LA JUNGLA
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09:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:20
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:10
CONEXIÓN SAMANTA
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13:15
CONEXIÓN SAMANTA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:50
INKMASTER
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15:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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15:45
DANI & FLO (ESTRENO)
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16:50
VETERINARIO AL RESCATE
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17:15
VETERINARIO AL RESCATE
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17:40
VETERINARIO AL RESCATE
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:30
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:00
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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23:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:50
ESPECIAL CALLEJEROS
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05:05
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:50
ESPECIAL CALLEJEROS
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05:05
ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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06:00
ESPECIAL CALLEJEROS
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06:45
FRANK DE LA JUNGLA
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FRANK DE LA JUNGLA
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07:45
FRANK DE LA JUNGLA
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08:45
HORAS DESESPERADAS
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09:20
HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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10:20
HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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HORAS DESESPERADAS
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LAS MAYORES CATÁSTROFES NATURALES
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20:10
VIAJANDO CON CHESTER: MARÍA BELÓN
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CHESTER IN LOVE
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BE MAD MOVIES: 'LO IMPOSIBLE'
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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