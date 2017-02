El Imperio contraataca: Aída Nízar se regresa a ‘Gran Hermano VIP’ y se queda sola 😰

Eufórica y con la sensación de que Dios iba a estar de su lado una vez más, Aída Nízar se ha sometido a la opinión de la audiencia de 'Gran Hermano VIP' en compañía de Alonso Caparrós, Tutto Durán y Toño Sanchís. Todos parecían estar convencido de que Aída había ganado por mayoría las votaciones en la app de 'GH VIP' y en la web oficial del reality, y se han alegrado de ver a la pucelana regresar a Guadalix.

Antes de volver a entrar en el salón dónde Aída Nízar lloró de felicidad y nos regaló sus primeras conversaciones públicas con Dios, la VIP ha regresado a la sala de expulsión para reencontrarse con su único amigo y su enemiga máxima. Aída ha saltado emocionada a los brazos de Alejandro Abad, mientras que una Elettra perpleja tragaba saliva y rezaba todo lo que sabía para que lo que estaba sucediendo fuera fruto de una pesadilla. Pero a la hija de Tonino Lamborghini el regreso de Aída no le ha pillado por sorpresa, ella ya había olido su perfume. Aída se ha sentido alagada y ha tenido la sensación de que Elettra se había arrepentido de no haberla conocido mejor, pero se ha encontrado con algo que no esperaba: "Tu perfume siempre me recordó a mi abuela".

Los VIP se han quedado de piedra al ver a Aída Nízar regresar a la casa de la que habían conseguido expulsarla tan solo unos días atrás. Asombro, miedo, incredulidad... Son muchas las sensaciones que han quedado reflejadas en las caras de los concursantes que acaban de ver cumplido su peor presagio, pero a Aída le ha dado todo exactamente igual. La reportera ha querido saber si ya habían empezado a adorar sus vidas y les ha regalado un montón de bendiciones: "¡Qué Dios os bendiga hermanitos".

Los primeros minutos de Aída Nízar estaban resultando idílicos, pero su alegría se ha desvanecido por completo cuando ha visto a Elettra regresar de la expulsión. La VIP se ha derrumbado sobre la mesa de la cocina y no ha vuelto a levantar la cabeza hasta que el Súper le ha pedido que fuera al Confesionario. "¿Por qué? ¿Qué ha hecho Alejandro mal? ¿Qué clase de sociedad es esta?", afirmaba una Aída destrozada y con la máscara de pestaña deslizándose inundando su cara. No podía creer que su sueño se hubiera convertido en una nueva pesadilla y que la audiencia no hubiera valorado lo mucho que su amigo Alejandro había aportado a 'Gran Hermano VIP 5'. Aída estaba tan afectada que ha llegado a plantearse la posibilidad de abandonar el concurso: "¿Por qué? Esta es la sociedad que no quiero... ¿Por qué está Alejandro fuera y han dejado a una persona que disfruta arrastrando a la gente de los pelos? ¿Por qué? No sé si coger esa puerta e irme. ¿Dios por qué permites estas cosas? ¿Por qué los valores no se tienen en cuenta? ¿Me decís algo que Alejandro ha hecho mal? Ha aportado sentido del humor, ingenio... Ha sido un valiente. Lloro de impotencia, esos trabajadores que se dejan la piel y ven al otro subir, como la Elettra ésta que no aporta nada...".