Alyson, Toño, Tutto y Alejandro protagonizan el primer roce en 'GH VIP'

No todo iba a ser buen rollo en Guadalix de la Sierra. Las primeras 24 horas nos han dejado momentos de juegos por equipos y conversaciones de todo tipo para conocerse mejor. Pero la convivencia está empezando a hacer estragos y los primeros piques no tardan en salir a la luz.

Alyson ha sido la protagonista de este primer roce que le ha llevado a desahogarse con el súper y con su amiga Daniela. Resulta que la americana estaba contando anécdotas sobre su infancia a Alejandro, Tutto y Toño y parece ser que sus compañeros no han entendido bien 'sus travesuras'. "Tenía catorce años y robamos una cerveza de mi padre y nos la bebimos en casa de un chico..." empezaba a contar Allyson, algo que han cuestionado Alejandro y compañía.

Esto le ha traído malos recuerdos a Alyson, quien asegura que su infancia ha sido dura por culpa de una "mala reputación" en su pequeño pueblo y por ello ha decidido cortar la conversación y acudir al confesionario para tranquilizarse entre lágrimas. "Sentí que se estaban riendo de mí y que no me estaban tomando en serio", ha confesado la americana a Daniela horas más tarde.



Tutto, Toño y Alejandro, ¿primeros nominados?

A pesar de intentar quitarle hierro al asunto, Alyson y Daniela aprovechan para hablar de las nominaciones, un tema que empiece a estar presente en muchas de las conversaciones que se escuchan por la casa. "Estas pequeñas cosas pueden servir para motivar las primeras nominaciones", comenta Blume antes de mencionar a sus posibles señalados: Alejandro y Tutto, nombres con los que la americana coincide.

Pero Alyson no ha sido la única en escuchar las posibles cábalas de Daniela, pues Aless y ella también han hablado del tema. El influencer coincide en Tutto como posible nominado por su parte y añade a Toño: "Son con los que menos trato he tenido", confiesa. Por su parte, Alonso parece tenerlo bastante claro, aunque no se ha atrevido a dar ningún nombre.