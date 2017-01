Daniela Blume: "Me he traído un huevo vaginal de obsidiana"

Daniela se ha adaptado a la convivencia con desconocidos mucho mejor de lo que pensaba y no ha dudado en abrirse con sus compañeros y contarles sus costumbres e inquietudes. A Daniela le molesta mucho que la gente que la conozca no la llame por su verdadero nombre que es Alexandra. Además, les ha confesado a los habitantes de Guadalix que ella no toma medicamentos, que es apasionada de la medicina natural, que tiene el primer grado de sanación a distancia y que se ha traído un huevo vaginal de obsidiana.