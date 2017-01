Tutto pone a parir a Toño Sanchís y él dice después de saberlo que le quiere más

“Estoy tanteando a Toño porque no me fio”, “tiene algo que no es verdad”, "Toño me está utilizando a mí desde que entré, nos quiere llevar solo para salvarse a él", estos son solo algunos de los comentarios que Tutto hizo en el confesionario sobre Sanchís y que él ha escuchado. Tras esto, el ahora exconcursante no se ha escandalizado ni se ha sentido traicionado, sino que ha comentado que ahora quiere más todavía a Tutto. También ha explicado que cuando él entró en la casa sabía que “los necesitaba” porque le iban a “caer collejas", por lo que para él, Tutto y compañía eran parte de su estrategia.