Aylén: "Podría haber entrado en la casa con una actitud más calmada hacia Marco"

Aylén Milla se ha sometido en el debate de 'Gran Hermano VIP' a "el juicio". La primera pregunta que le han hecho a Aylén es si entró en de la casa con una actitud equivocada. En este caso, Aylén se ha señalado culpable porque cree que debería haber reaccionado al ver a Marco de una forma "más calmada". Sin embargo, Kiko Matamoros ha defendido y justificado la actitud que tuvo la argentina porque la ve como una reacción humana. Además, Carmen Alcaide y Lola Sopeña han entendido a la novia del italiano, algo que no han compartido el resto de personas, ya que con un 78% de las votaciones a través de la app, Aylén ha sido señalada como 'culpable'.