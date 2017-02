Barneda, sobre Kiko: "No tiene una vida emocional estable como para impartir dogma"

El calificativo utilizado por Kiko para referirse a las mujeres que están con otros hombres teniendo parejas ha provocado el enfado de Sandra Barneda. "No me creo que Kiko haya sido fiel con todas sus parejas porque lo veo un golfo. Me revienta que la gente se permita meterse con las mujeres de esta manera y me revienta que la gente en la casa se quede tan ancha. ¿Cómo pueden permitir que digan eso? Me revienta cuando la gente puede hacer lo que le dé la gana y es un pacto entre la pareja. Además, Kiko no es una persona que haya demostrado tener una vida emocional estable como para impartir dogma", ha dicho la presentadora