Chabelita: "Es muy duro escuchar todos los días ciertas cosas de ella"

Desde que Isabel Pantoja entrada en prisión, todo lo que ocurre en prisión es noticia. Las informaciones sobre la vida de la tonadillera se suceden y expresos y familiares de reclusas se han convertido en narradores de la historia. La familia ya está cansada. "Es muy duro escuchar todos los días ciertas cosas de una persona que no está y que no pueda decir yo nada es muy fuerte y muy duro. Ella es mi madre, no puedo juzgarla y es difícil explicar lo que siento y explicar el daño que hablen todos los días. Mi madre está pagando una condena y ya está. Cuando salga, si quiere hablará pero ya está", ha dicho Chabelita.