Chabelita: "Yo no voy a juzgar a Alberto como padre, que lo juzgue un juez"

Muy prudente. Así se ha mostrado Chabelita respecto al padre de su hijo. "Mientras cumpla como padre... Me espero cualquier cosa de esa persona", ha dicho Chabelita, que no ha querido entrar en detalles sobre la batalla judicial por la custodia del menor. "El padre de mi hijo y yo hicimos un acuerdo por el que no se podía hablar de él, si él lo incumple es su problema. Él se ha retratado a sí mismo y yo no lo voy a juzgar como padre, que lo juzgue un juez. Yo soy una madre joven y lo intento hacer lo mejor que puedo", ha dicho Chabelita, que ha asegurado que le duele que Alberto diga que es un mal padre. "No lo vi porque si no me muero. A mi hijo no le va a faltar nada, le doy la vida si es necesario y ver eso me duele."