El percance de Mª Teresa con un fan: "¡Me ha clavao hasta el árbol!"

Maria Teresa Campos acudía al encendido de luces de Navidad donde la esperaban muchos seguidores de su familia. Al bajar del coche, saluda a una persona que no la suelta y cuando ella intenta salir le hace daño. La madre de Terelu sufre durante todo el camino quejándose del golpe que le han dado mientras dice: ¡Ay,ay,ay me ha clavao hasta el árbol, que daño me ha hecho!