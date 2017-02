Descubrimos el verdadero origen de Alejandro Sanz en 'Draw my life'

Manuel Carrasco ha anunciado que cerrará su aclamado ‘Tour Bailar el Viento’ c on un concierto muy especial en Madrid . Será el jueves 29 de junio, en el WiZink Center de Madrid , un escenario donde ya ha triunfado varias veces.

