Rocío Aguilar, la ganadora de 'La Voz Kids 3' ¡firma tu disco!

El pasado 29 de mayo, Rocío Aguilar lanzaba al mercado su primer disco de canciones inéditas: 'Tú & Yo'. En este momento se encuentra visitando gran parte del territorio español con su firma de discos. ¡Toma nota de las fechas y no faltes con tu disco para que te lo firme!

1. Ya No Duele

8. No ft. José María Ruiz

Después de dejar al público y a los coaches impresionados y con la piel de gallina, les tocó el turno a los coaches de intentar convencerle de que se fuesen con cada uno de ellos. Rocio entre sollozos dijo: -Yo quiero decir que me gustan los tres, pero que yo quiero ser de “Pedacitos de ti” indicando así que se decidía por el equipo de Antonio Orozco.

Después de enamorar al público y a los coaches, con su espectacular voz, pasó a la final de la mano de su coach Antonio Orozco, donde interpretó acompañada de piano “Cuando Nadie Me Ve” de Alejandro Sanz, dejando claro que esa voz sería la elegida como “La Voz Kids” de esta edición.

Con tan solo 15 años, participó en el programa “La Voz Kids” donde en una emotiva audición a ciegas logró emocionar a los 3 coaches. Al comenzar a cantar “Sola” de Diana Navarro, Antonio Orozco no pudo resistirse a su voz y apretó el botón rojo, en ese momento los nervios le fallaron y no pudo continuar cantando, rompiendo a llorar, en ese momento Orozco se acercó a ella, para animarle a que siguiese cantando, en esos momentos de emoción pura, Rosario y Bisbal no pudieron resistir la tentación y se giraron, al verle, se conmovieron y entre los 3 la alentaron a que volviese a cantar su canción y demostrase su voz.