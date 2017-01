Millán Salcedo no ronca y no se pone pijama sino que… ¡se envasa al vacío!

A Carlos Latre y a Millán Salcedo les tocó dormir juntos en casa de Bertín. Latre le preguntó si iba a tener que aguantar sus ronquidos por la noche y Salcedo sorprendió contestando que él no ronca porque no se pone pijama sino que se envasa al vacío. El humorista se desnudó y se envolvió en celofán mientras Carlos Latre no podía parar de reír.