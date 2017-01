¿Qué anécdota más surrealista le ha ocurrido a Mari Carmen en su trayectoria?

La ventrílocua relataba una de las historias más surrealistas que le habían pasado. En la cadena Televisa, en México, haciendo el programa ‘Hoy Mari Carmen’, comentaba que estaba grabando una promo y le mandaban repetir la toma constantemente. Después de ya unas cuantas repeticiones fue al control de realización y la dijeron que no escuchaban al pato Nicol porque no tenía un micro puesto, a lo que ella no podía dar crédito.