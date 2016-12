Mónica Hoyos sigue “enganchada” a Carlos Lozano, según el ‘Poli’

Mónica ha contestado un rotundo “no” cuando Conchita le ha preguntado en el ‘Poli’ si sigue enamorada de su ex y padre de su hija, pero la máquina dice que miente y Conchita matiza: “Puede no estar enamorada, pero está muy enganchada”. En lo que sí dice la verdad Mónica es cuando asegura que no se ha aprovechado de él económicamente. Eso sí, Mónica también tenía algo que decir a su ex: “Mónica ya que estamos todos aquí deberías hacerte un poli tú también”; “A mí no me hace falta el poli, lo tengo todo muy claro”, ha contestado él.