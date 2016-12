Terelu, en una entrevista para la emisora ‘RAC 1’, reconoce que está sorprendida con el montaje de su reality

Terelu ha realizado una entrevista para la emisora de radio ‘RAC 1’, donde ha hablado sobre la actitud que ha mostrado en su reality ‘Las Campos’. Se le ha preguntado por la respuesta que le dio a su madre cuando esta le bromeo con las famosas porras, a lo que Terelu ha reconocido que no estuvo muy acertada en ese momento y no quiere ni recordarlo. Además, ha confesado que la relación con la pareja de su madre no es ni buena ni mala, simplemente que han compartido muy poco.