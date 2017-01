Belén, a Laura Fa: "No me gusta la gente que va alcahueteando por detrás"

Laura Fa ha hecho pública una confidencia que contó Belén Esteban y, 24 horas después, la recién estrenada colaboradora de 'Sálvame' se ha mostrado arrepentida: "Fue una metedura de pata". Sin embargo, Belén ha querido dejarle claro que le gusta la gente "que va de cara" y no alguien "que va alcahueteando por detrás".

Laura Fa ha hecho pública una confidencia que le contó Belén Esteban en un programa de radio y, 24 horas después, la nueva colaboradora de ‘Sálvame’ se muestra arrepentida: “Fue una metedura de pata. Si llego a saber que le hace daño como madre no lo hubiera hecho”. La nueva colaboradora asegura que no lo ha hecho con maldad y tampoco con el objetivo de ganarse una silla en el programa.

“A mí me gusta la gente que viene de cara, no una tía que va alcahueteando por detrás”, ha contestado Belén Esteban. La colaboradora recuerda que ha tenido problemas con muchos de sus compañeros pero llevan muchos años juntos y no le gusta “que alguien venga de fuera a contar lo que oye”.

Y no es lo único que ha dicho Laura, también ha dicho que Paz Padilla no habla con los colaboradores en publicidad, ha criticado a Terelu Campos… Y más de uno le ha aconsejado que se disculpe por contar cuestiones que se tratan entre compañeros: “Me he disculpado con lo que creía que era grave”, ha respondido ella.