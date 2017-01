Kiko Hernández se mosquea con la hermana de Toño Sanchís

“Hay algunas cosas de las que me dice que superan la difamación”, dijo Lola de las preguntas de Kiko Hernández en ‘GH VIP’. La hermana de Toño Sanchís se queja de que cada vez que llega a Telecinco, los colaboradores de ‘Sálvame’ le hagan preguntas sobre su hermano y Kiko ha respondido: “Lolita, llevo años trabajando aquí, años y nunca en ningún reality he tenido que aguantar esto. He hablado de las amigas de Toño Sanchís, de que este señor se ha forrado con este programa ¿Es mentira?”