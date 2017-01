Kiko se despacha a gusto contra los que le han criticado por tirar caramelos

Kiko Rivera ha concedido una entrevista para ‘Canal Sur’ y entre otras cosas, ha hablado sobre el famoso ‘caramelazo’. Se ha dirigido a todos aquellos que le han criticado diciendo: “¿Quién no ha tirado alguna vez caramelos en la cabalgata?”. Además, a pesar de sentirse orgulloso por ser el hijo de Isabel Pantoja, ha confesado que en muchas ocasiones no le ha venido del todo bien. “En España soy el hijo de Isabel Pantoja. Para mí es un orgullo pero, a veces, me causa muchos problemas”, ha reconocido Kiko.