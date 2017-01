Paz Padilla desmiente: “Seguiré en ‘Sálvame”

“Paz Padilla cree estupefacta que la han tomado con ella tras el nuevo reportaje de una revista del corazón donde asegura que se lleva fatal con su equipo”, comienza a decir Mariñas y citando a miembros del equipo asegura que en el programa ha habido gritos de “buscan hundirme”. Es más, asegura que no entiende esta persecución “ahora que lo dejo”.

Paz admite que habló con Mariñas, asegura que hubo cosas en las que no quiso entrar pero no entiende que titule ‘buscan hundirme’: “No se escucharía bien el teléfono, aunque yo sí te escuché bien”.

“Si algo tengo claro es que me encanta ‘Sálvame', soy muy feliz aquí y el único cambio es que Jorge Javier vuelve”, ha afirmado y explica que seguirán presentando como hasta ahora: “Mientras Jorge no tenga prime time hará los programas, como hacíamos antes, él estará unos días, yo estaré otros, pero seguiremos estando papá, mamá y Carlota”.

“De verdad os lo pido, no hacer que yo pierda la confianza en los compañeros ni en la prensa, no podemos vivir así”, ha dicho Paz, que aunque entiende que se busquen noticias, pide: “No me metáis en líos”.

En cuanto a sus compañeros, asegura que trabaja “muy a gusto”, es más, afirma que no tiene problemas con ninguno de ellos: “Hay momentos más difíciles que otros, pero todo se soluciona aquí. Lo que sucede en ‘Sálvame’ se resuelve en ‘Sálvame”.

“Que no metan más porquería. Os quiero compañeros. Sigo en ‘Sálvame”, ha concluido.

Mila: “Es valiente decir que hemos tenido diferencias, a veces yo tampoco he estado oportuna”

La presentadora ha aludido al desencuentro que tuvo con Mila y la colaboradora ha respondido: “Lo que se ha visto se ha visto, es muy valiente decir que hemos tenido ciertas diferencias y, a veces, yo tampoco he estado muy oportuna. Con Jorge Javier también la he tenido y para mí es como mi hermano”. Además, deja claro que le ha pedido disculpas y ella las ha aceptado.