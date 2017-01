Terelu Campos, de Toño Sanchís: “Tengo mi conciencia muy tranquila”

Toño Sanchís no entiende que Terelu le mostrara una cara en ‘GH VIP’ y en el confesionario otra. Una vez fuera del reality, explica que empezó a trabajar con ella cuando estaba “en una situación complicada” en la que él se expuso, asegura que ya le importa “un bledo” y añade que se ha portado “muy cerdamente”. Además, le dedica calificativos como “ruin” y “deleznable”.

Sin embargo, Terelu no cree que su comportamiento haya sido ni ruin ni deleznable. "Tengo la conciencia muy tranquila", ha respondido la colaboradora de 'Sálvame' y añade: "No sé si todo el mundo podrá decir lo mismo".

Ha reiterado que no ha tenido problemas ni a nivel profesional ni personal y lo sigue manteniendo: “No tengo por qué decir lo contrario”. También ha reconocido que Toño podría haber ejercido su derecho a no romper su contrato hasta el mes de abril y no lo hizo, pero no entiende sus palabras.

El representante asegura que se arriesgó representándola pero Terelu no lo comparte: “¿Arriesgaba por qué? He sido una profesional durante 30 años de mi vida, me avala bueno o malo muchas horas de trabajo y de profesión, creo que representarme a mí no era una cosa negativa, era una cosa al menos positiva o buena”.