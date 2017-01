Belén, de Toño: “Si se avergonzaba de mí en ‘GH’, bien que trincó el dinero”

Según Toño, la familia de Belén se avergonzó de su paso por 'GH VIP' y deja caer que la colaboradora no se fiaba de su familia, asegurando que tuvo un problema con uno de sus hermanos. La aludida ha contestado alto y claro, asegura que su familia no se ha avergonzado nunca de ella "ni en los peores momentos" y explica que su hermano quiso que dejara la televisión cuando la vio mal.

Según Toño Sanchís, la familia de Belén Esteban se avergonzó durante su paso por ‘GH VIP’, además, asegura que la colaboradora no se fiaba del todo y que tuvo un problema con uno de sus hermanos.

Desde 'Sálvame', Belén ha respondido alto y claro: “Hubo un momento en que a lo mejor mi familia pudo avergonzarse de mí, pero ni entonces lo hicieron”. Irónica, le ha dicho que su familia y ella protagonizarán 'Hermano mayor' y, al margen de bromas, mostraba un documento a Paz Padilla que demuestra su total confianza en su hermano. Y no solo eso, también ha enseñado un informe médico que la presentadora nos ha resumido como la muestra de que su familia se preocupaba por cómo el trabajo podía influir en su salud: “Mi hermano me quiso quitar de la tele por cómo me veía, pero a ti no te interesaba”

Además, le ha dicho a su representante: “Si se avergonzaba de mi estancia en ‘GH’, bien que trincó el dinero. Es más, doné el premio de ‘GH VIP’, 100.000 euros y tú te llevabas un porcentaje y me lo echaste en cara”.

Terelu Campos: “No tengo ningún miedo de Toño Sanchís”



Toño Sanchís critica la actitud de Terelu Campos con él en ‘GH VIP’, cree que malmetió en su contra y confiesa que su actitud le ha dolido. Sin embargo, dice que es un profesional y, por tanto, no hablará sobre Terelu. Sin embargo, la aludida reitera: “Yo no tengo ningún miedo porque no tengo nada que ocultar” y añade que si se refiere a conversaciones que han mantenido en el ámbito profesional, ya que eran representante y representada, no pueden hacerse públicas por motivos legales y, aun así, reitera que no tiene ningún miedo.