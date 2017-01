Rafa Mora asegura que ha visto cosas de Toño que pueden perjudicarle

Toño ha dejado caer que guarda el secreto profesional con respecto a algunos de sus representados y surge la polémica. Rafa Mora fue representado por él y asegura que sabe muchas cosas porque han pasado mucho tiempo juntos. “Podemos empezar a comentar si su comportamiento como marido en su día era el adecuado”, ha dejado caer el nuevo colaborador. Y ha continuado diciendo: “He vivido cosas con él que a mí ya no me pueden perjudicar porque ya no tengo la misma pareja”.