Terelu Campos: “No tengo ningún miedo de Toño Sanchís”

Toño Sanchís critica la actitud de Terelu Campos con él en ‘GH VIP’, cree que malmetió en su contra y confiesa que su actitud le ha dolido. Sin embargo, dice que es un profesional y, por tanto, no hablará sobre Terelu y la aludida reitera: “Yo no tengo ningún miedo porque no tengo nada que ocultar”. Además, añade que si se refiere a conversaciones que han mantenido en el ámbito profesional, ya que eran representante y representada, no pueden hacerse públicas por motivos legales y, aun así, reitera que no tiene ningún miedo.