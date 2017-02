Jorge Javier Vázquez:“No sé por qué, pero ayer dormí como Dios”

Han pasado 24 horas de la arrolladora respuesta de Jorge Javier Vázquez a las insinuaciones de Isabel Pantoja. Anabel Pantoja no pudo evitar derrumbarse, ahora nos cuenta que su tía no le ha leído la cartilla y nos explica que la ha visto: “Pensé que iba a dormir peor, pero he dormido bien”, dice Anabel; “Yo ayer dormí como Dios, no sé por qué, pero dormí como Dios”, ha comentado J.J.