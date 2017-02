A. Pantoja: "No me piden que deje 'Sálvame', pero aconsejan que no lo pase mal"

Anabel Pantoja critica que Jorge Javier Vázquez mostrara los whatsapps que intercambió con su tía, Isabel Pantoja, y cree que el presentador no se debería sentir utilizado por la cantante. Pero ¿en qué situación se encuentra Anabel con su familia? Asegura que nadie le ha pedido que deje 'Sálvame', pero sí le han aconsejado que no lo pase mal.

Jorge Javier Vázquez ha hecho frente a la opinión de Anabel Pantoja de su 'PoliDeluxe'. En él, el presentador mostró unos mensajes que intercambió con Isabel Pantoja en el pasado y lo hace en medio de su polémica con la cantante. Anabel le confiesa que ella no hubiera enseñado ningún mensaje "porque es algo personal" y también critica que el presentador se sienta utilizado por su tía ya que cree que ambos se beneficiaron en las diferentes ocasiones en que aparecieron juntos en televisión.

Ante su crítica, el presentador ha explicado sus motivos. Se sintió aludido por las declaraciones de Isabel y no dudó en responder de una forma clara y rotunda y, si mostró los mensajes, fue con una clara intención: que la gente entendiera la relación que tenían el pasado y, así, comprender su enfado.

Eso sí, ha querido dejar algo claro a la colaboradora: “No quiero que tú tía ni se sienta amenazada ni intranquila, no. El tema de los whatsapps, he enseñado los que quería enseñar y todos creo que son inocuos para tu tía”.

“No me han pedido que abandone el programa, pero me han aconsejado que no esté pasándolo mal”



Pero ¿cómo está viviendo Anabel la polémica? ¿Alguien de su familia le ha pedido que deje 'Sálvame'? La colaboradora no quiere entrar en detalles, pero sí nos ha explicado que aunque nadie le ha pedido que deje el programa, sí le han aconsejado que no lo pase mal. Eso sí, ha querido dejar claro que siempre se ha sentido respetada.

Además, Anabel ha apuntado que si la entrevista hubiera sido en el programa, “no se le hubiera dado tanta caña”, en su opinión, habría habido “más complicidad” y todo habría sido “más suave”.