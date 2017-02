Irene Rosales se deshace en romanticismo para felicitar a Kiko Rivera

“Quien me lo consiente todo”, “el mejor padre, marido y amigo”, Irene Rosales felicita a su marido por sus "33 primaveras" y lo hace mostrándonos su faceta más romántica y con un recuerdo de su boda: un beso de los novios. Y no solo ella, el propio Kiko celebra su cumpleaños en redes y Anabel Pantoja le felicita recordando su infancia con una tierna imagen.

“Feliz cumpleaños a la persona que me lo consiente todo, que me soporta día a día, que me regala los mejores momentos de mi vida”, así empieza la felicitación de Irene Rosales en Instagram. Kiko Rivera cumple 33 años y ella le dedica unas palabras en las que le define como “el mejor padre, marido y amigo del mundo”.

“Mi vida, te deseo todo lo mejor y deseo pasar toda una vida juntos. Te quiero con locura”, dice para terminar su felicitación y la acompaña de una romántica foto en blanco y negro en la que Kiko le besa el día de su boda.

Anabel Pantoja ha optado por la ternura. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha recuperado una foto de la infancia para felicitar a su primo, a quien considera su “hermano”. Además, le da las gracias por darle “lo más preciado” F y A, las iniciales de sus sobrinos.

Y, como no podía ser de otra manera, el propio DJ celebra sus “33 primaveras” en Instagram. Felicidades, Kiko.